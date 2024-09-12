Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область — экс-сотрудник СБУ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои медийные плюшки, если так можно сказать. А Буданову необходимо тоже показывать свою значимость, свою важность, необходимость и, в принципе, показывать, что он тоже приближает „Украину к победе“, — отметил он.