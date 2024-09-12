Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область — экс-сотрудник СБУ
11:00 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
«Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои медийные плюшки, если так можно сказать. А Буданову необходимо тоже показывать свою значимость, свою важность, необходимость и, в принципе, показывать, что он тоже приближает „Украину к победе“, — отметил он.
НОВОСТИ
- 11:32 12.09.2024
- Число случаев птичьего гриппа у людей в мире уже в 2 раза превысило показатели 2023 года
- 11:20 12.09.2024
- Представители БРИКС по безопасности обсудят новый миропорядок — материалы к встрече
- 11:15 12.09.2024
- В Cyber Polygon 2024 приняли участие более 300 организаций из 65 стран
- 11:05 12.09.2024
- Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью
- 10:32 12.09.2024
- Отход ВСУ из Курской области станет для них символическим ударом — WSJ
- 10:20 12.09.2024
- Мадрид не одобрил продажу Talgo Венгрии из-за роли компании в восстановлении Украины — FT
- 10:05 12.09.2024
- Австралия лишит наград офицеров, связанных с военными преступлениями в Афганистане
- 10:00 12.09.2024
- ФРГ не согласится с планом Драги по стимулированию экономического роста ЕС — еврочиновник
- 09:32 12.09.2024
- Тележурналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни — СМИ
- 09:20 12.09.2024
- Шотландия может добиться независимости в течение 10 лет — экс-глава региона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать