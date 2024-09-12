Представители БРИКС по безопасности обсудят новый миропорядок — материалы к встрече
11:20 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит 11–12 сентября в Санкт-Петербурге под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, обсудят параметры будущего мироустройства. Темы мероприятия заявлены в материалах к встрече.
Среди других тем для обсуждения — поддержка многополярности и право выбора собственного пути развития, реформа глобальной системы политического и финансово-экономического управления.
Участники встречи представителей объединения, в котором в этом году председательствует Россия, намерены обсудить совместные усилия по преодолению навязываемого Западом «порядка, основанного на правилах», уточняется в материалах.
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