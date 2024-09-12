Китай примет «мощные меры» в случае размещения ракет США в Азии — генерал НОАК

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин примет действенные меры, чтобы не допустить размещения американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом корреспонденту ТАСС на полях 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй.

«Развертываемые Соединенными Штатами ракеты средней дальности представляют собой угрозу безопасности для различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал генерал. — Мы выступаем категорически против этого и примем мощные меры, чтобы решительно пресечь это».