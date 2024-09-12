ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков
16:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении свыше 300 человек, а также 5 танков, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе 5 танков, 6 бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, 9 автомобилей, 2 инженерные машины разграждения и 2 станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили там.
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