0
0
161
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и 5 танков

16:32 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении свыше 300 человек, а также 5 танков, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе 5 танков, 6 бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, 9 автомобилей, 2 инженерные машины разграждения и 2 станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 12.09.2024
Число осужденных в исправительных учреждениях РФ сократилось более чем в 2 раза за 10 лет
0
42
17:12 12.09.2024
США намерены корректировать свою позицию по предоставляемым Украине вооружениям - Блинкен
0
122
17:00 12.09.2024
На РФ приходится 21,5% мировых запасов никеля и 7,9% — урана — Минприроды
0
118
16:12 12.09.2024
Советник Моди сообщил, что прибыл в РФ с целью лично передать детали переговоров в Киеве
0
219
16:00 12.09.2024
В 2024 году почти 1,2 тыс. получивших гражданство РФ лишены его за нарушения закона
0
215
15:54 12.09.2024
«Роснефть» представила новый туристический маршрут по Оренбургской области
0
211
15:32 12.09.2024
ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе
0
264
15:12 12.09.2024
КНР и РФ стали главными движущими силами продвижения многополярности в мире — Ван И
0
247
15:00 12.09.2024
МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет натурализованных гражданах
0
256
14:32 12.09.2024
В двух областях на севере Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
0
346

Возврат к списку