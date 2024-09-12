Для атак против РФ территория Финляндии использоваться не будет - генштаб

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для атак против России. Об этом заявили в Генштабе Сил обороны Финляндии.

«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — сообщили в Генштабе в ответ на запрос общественного вещателя yle об атаке украинских беспилотников в Мурманской области, отметив, что Силы обороны следят за ситуацией.