Для атак против РФ территория Финляндии использоваться не будет - генштаб
21:10 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для атак против России. Об этом заявили в Генштабе Сил обороны Финляндии.
«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — сообщили в Генштабе в ответ на запрос общественного вещателя yle об атаке украинских беспилотников в Мурманской области, отметив, что Силы обороны следят за ситуацией.
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