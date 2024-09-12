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НОВОСТИ

Военная и политическая власть ХАМАС близка к ликвидации – офис Нетаньяху

22:00 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль приближается к реализации цели по ликвидации военного и политического потенциала палестинского радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Израиль «приближается к реализации одной из целей военной операции в Газе, а именно ликвидации военной и политической власти ХАМАС», написал Гендельман в своем телеграм-канале.

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