Военная и политическая власть ХАМАС близка к ликвидации – офис Нетаньяху

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль приближается к реализации цели по ликвидации военного и политического потенциала палестинского радикального движения ХАМАС. С таким заявлением выступил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Израиль «приближается к реализации одной из целей военной операции в Газе, а именно ликвидации военной и политической власти ХАМАС», написал Гендельман в своем телеграм-канале.