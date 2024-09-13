Ряд стран ЕС недоволен решением МВФ возобновить консультации с РФ — Bloomberg
11:05 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько стран Евросоюза высказали недовольство решением Международного валютного фонда (МВФ) возобновить приостановленные из-за СВО консультации в рамках ежегодного обзора российской экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, в число стран, которые выступили против, вошли Бельгия, Польша, Франция, а также ряд балтийских и скандинавских государств. Представитель Литвы в МВФ заявил, что поднимет вопрос об ответных мерах на встрече глав министерств финансов стран ЕС в Будапеште в субботу. По его мнению, решение возобновить работу с РФ подрывает попытки США и ЕС «изолировать Россию» на международной арене. Дипломат отметил, что европейские страны направят директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой письмо, в котором выскажут опасения по поводу «нормализации отношений с Москвой».
МВФ сообщил 12 сентября о возобновлении консультаций в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании 4-й статьи фонда в связи со стабилизацией экономической ситуации в России. Как отметили в МВФ, «статья 4 — это не опция, а институциональное обязательство для фонда, которое выполняется в интересах всех членов» организации.
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