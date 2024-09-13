Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 12,7 тыс. человек
15:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона за время боевых действий на курском направлении потеряла около 12,8 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77», — сообщили в Минобороны.
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