0
0
46
НОВОСТИ

Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 12,7 тыс. человек

15:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона за время боевых действий на курском направлении потеряла около 12,8 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 795 военнослужащих, 108 танков, 44 боевые машины пехоты, 86 бронетранспортеров, 691 боевую бронированную машину, 418 автомобилей, 93 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 25 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 12 единиц инженерной техники, из них шесть инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77», — сообщили в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 13.09.2024
Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии
0
25
14:32 13.09.2024
Годовая инфляция в 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7% — ЦБ РФ
0
126
14:12 13.09.2024
Экс-главу МИД Украины Кулебу уволили, потому что он «раздражал» Ермака — Politico
0
162
14:00 13.09.2024
Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
0
190
13:32 13.09.2024
ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
0
206
13:20 13.09.2024
Заявление Путина о последствиях ударов вглубь РФ достигло адресатов, уверен Песков
0
238
13:08 13.09.2024
Команда Сбера победила в международном соревновании по созданию моделей машинного обучения
0
225
13:06 13.09.2024
Дизайн-проект станка от Ростеха признан одним из лучших в России
0
217
13:05 13.09.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военных и 7 танков — МО РФ
0
227
13:00 13.09.2024
ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область, но их силы иссякают — Алаудинов
0
242

Возврат к списку