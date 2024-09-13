В Болгарии произошла катастрофа с учебно-боевым самолетом

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Болгарии сообщило о катастрофе учебно-боевого самолета L-39 ZA на авиабазе Граф-Игнатьево.

«Министр обороны технического правительства Атанас Запрянов отменяет авиашоу на Третьей авиабазе из-за катастрофы с учебно-боевым самолетом L-39 ZA. Инцидент произошел при подготовке к субботнему авиашоу. Проводится расследование. Приняты меры по локализации пожаров и выяснению причин инцидента», — говорится в сообщении.

Болгарские СМИ, которые ведут прямые репортажи с места происшествия, утверждают, что два пилота самолета, вероятно, погибли.