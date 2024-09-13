Приемлемого для сербов решения косовского вопроса не существует — Вучич
22:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приемлемого для сербской стороны решения проблемы автономного края Косово и Метохия не существует. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.
«Я знаю все проблемы Косово и Метохии и знаю, что хорошего решения не существует. Меры трудные и непростые. Не существует чудотворца, который мог бы принести сербам хорошее решение проблемы Косово и Метохии», — отметил Вучич.
«Мы знали, что Приштина не выполнит подписанное. Мы получили гарантии и считали, что хоть что-то будет гарантировать подись ЕС, но это оказалось не так, когда начался снос Брюссельского соглашения и желание любой ценой добиться независимости так называемого Косово при помощи исчезновения [в крае] сербов. И это было особенно ярко выражено в эпоху [самопровозглашенного косовского премьера] Альбина Курти. В предстоящий период мы можем ожидать худших новостей, потому что приближаются выборы», — сообщил сербский лидер.
Косовские власти прекращают работу сербских госучреждений в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также проводят задержания местных сербов под различными предлогами. Очередные парламентские выборы в крае должны пройти в 2025 году по решению приштинских властей.
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