22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приемлемого для сербской стороны решения проблемы автономного края Косово и Метохия не существует. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.

«Я знаю все проблемы Косово и Метохии и знаю, что хорошего решения не существует. Меры трудные и непростые. Не существует чудотворца, который мог бы принести сербам хорошее решение проблемы Косово и Метохии», — отметил Вучич.

«Мы знали, что Приштина не выполнит подписанное. Мы получили гарантии и считали, что хоть что-то будет гарантировать подись ЕС, но это оказалось не так, когда начался снос Брюссельского соглашения и желание любой ценой добиться независимости так называемого Косово при помощи исчезновения [в крае] сербов. И это было особенно ярко выражено в эпоху [самопровозглашенного косовского премьера] Альбина Курти. В предстоящий период мы можем ожидать худших новостей, потому что приближаются выборы», — сообщил сербский лидер.

Косовские власти прекращают работу сербских госучреждений в северной части края с сербским большинством. Подконтрольные Приштине полицейские силы также проводят задержания местных сербов под различными предлогами. Очередные парламентские выборы в крае должны пройти в 2025 году по решению приштинских властей.