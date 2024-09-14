Байден утверждает, что не думает много о Путине — пресс-пул Белого дома
08:50 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден утверждает, что не думает много о российском лидере Владимире Путине. Такое высказывание хозяина Белого дома перед его встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером приводят в пятницу журналисты пресс-пула Белого дома.
Как следует из сообщения, Байдену был задан вопрос касательно заявления Путина о том, что страны НАТО сейчас по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. «Я не думаю много о Владимире Путине», — утверждал в ответ на это Байден.
Ранее президент РФ в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.
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