0
0
105
НОВОСТИ

Байден утверждает, что не думает много о Путине — пресс-пул Белого дома

08:50 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что не думает много о российском лидере Владимире Путине. Такое высказывание хозяина Белого дома перед его встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером приводят в пятницу журналисты пресс-пула Белого дома.

Как следует из сообщения, Байдену был задан вопрос касательно заявления Путина о том, что страны НАТО сейчас по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. «Я не думаю много о Владимире Путине», — утверждал в ответ на это Байден.

Ранее президент РФ в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 14.09.2024
Армия Китая обвинила ФРГ в повышении рисков безопасности в Тайваньском проливе
0
52
09:00 14.09.2024
Украинские пленные сообщают о дезорганизации в рядах ВСУ — Алаудинов
0
118
08:40 14.09.2024
Проект бюджета Украины предусматривает дефицит в $38,7 млрд и военные расходы в $53,7 млрд
0
151
08:30 14.09.2024
За ночь уничтожены 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
0
166
22:40 13.09.2024
Папа Римский Франциск заявил, что и Трамп, и Харрис «против жизни»
0
662
22:00 13.09.2024
Приемлемого для сербов решения косовского вопроса не существует — Вучич
0
633
21:20 13.09.2024
Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
0
901
20:40 13.09.2024
Руанда высказывается за предоставление Африке двух мест постоянных членов СБ ООН — президент
0
744
20:00 13.09.2024
Сербия планирует возобновить военную службу по призыву в 2025 году — премьер
0
734
19:20 13.09.2024
Экономика РФ продолжит расти в 2025 году даже при высоких ставках — Заботкин
0
816

Возврат к списку