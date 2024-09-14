11:30 Источник: Lenta.ru

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привело к желаемым результатам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он. "Лента.Ру"