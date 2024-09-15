На Украине пропало с начала 2022 года более 270 тыс. единиц оружия
15:16 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 270 тыс. единиц оружия пропали либо были похищены на Украине с февраля 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на опрошенных военных экспертов и статистику сервиса «Опендатабот», специализирующегося на мониторинге государственных реестров Украины. Указанная цифра составляет 40% от общего количества оружия, зарегистрированного в едином реестре.
Лидерами по «исчезновению» являются охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%), карабины (10,8%). Среди моделей безусловный лидер — автомат АК-74 (51 008 единиц). Отмечается, что за неполный 2024 год украли или потеряли 78 217 единиц оружия, это больше, чем за весь 2023 год и в четыре раза больше, чем до начала конфликта.
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