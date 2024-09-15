Зеленский: Нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. Мы не оснастили даже четырех

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пожаловался на медленные поставки вооружений западными партнерами и сообщил, что их не хватает на оснащение армии.

Отвечая на вопрос корреспондента CNN, почему после принятия крупного пакета помощи от США и поставок из Европы у Киева нет достаточного количества вооружения, Зеленский сказал, что у этого «много разных причин» «Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. <…> Мы не оснастили даже четырех», — заявил он.