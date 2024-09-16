0
0
143
НОВОСТИ

Взрыв произошел в центре Кельна

11:05 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в центральном районе Кёльна (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), правоохранительные органы перекрыли район происшествия. Об этом сообщила местная газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Как указала кёльнская полиция, инцидент произошел на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.

Газета Express со ссылкой на представителя правоохранительных органов проинформировала, что взрыв раздался около 05:50 по местному времени (06:50 мск). Как отметили очевидцы, после взрыва начался пожар, однако пожарные указали, что к моменту прибытия на место происшествия тушить ничего уже не требовалось.

По предварительным данным, никто не пострадал. «Мы оцепили район, расследование продолжается», — прокомментировали изданию инцидент в полиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 16.09.2024
Треть россиян отказались от летнего отдыха в 2024 году — исследование
0
11
11:32 16.09.2024
Маск обратил внимание, что покушаются на Трампа, а не на Харрис
0
94
11:20 16.09.2024
Дела о халатности и организации убийства возбуждены после нападения школьника в Челябинске
0
118
11:00 16.09.2024
Выходец одной из стран СНГ, готовивший теракты, задержан в Ростовской области
0
139
10:32 16.09.2024
Медведев предположил, что подозреваемый в покушении на Трампа мог быть нанят Киевом
0
188
10:20 16.09.2024
Боррель не исключил изменений в отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине
0
218
10:05 16.09.2024
Киев готовит инсценировку якобы «российского ракетного удара» по детскому учреждению — СВР
0
215
10:04 16.09.2024
Экспедиция «Роснефти» исследует гнездовья птиц в дельте Енисея
0
199
10:00 16.09.2024
Кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
0
219
09:32 16.09.2024
База США в Сирии подверглась ракетному удару
0
281

Возврат к списку