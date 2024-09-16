Взрыв произошел в центре Кельна

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в центральном районе Кёльна (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), правоохранительные органы перекрыли район происшествия. Об этом сообщила местная газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Как указала кёльнская полиция, инцидент произошел на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.

Газета Express со ссылкой на представителя правоохранительных органов проинформировала, что взрыв раздался около 05:50 по местному времени (06:50 мск). Как отметили очевидцы, после взрыва начался пожар, однако пожарные указали, что к моменту прибытия на место происшествия тушить ничего уже не требовалось.

По предварительным данным, никто не пострадал. «Мы оцепили район, расследование продолжается», — прокомментировали изданию инцидент в полиции.