Взрыв произошел в центре Кельна
11:05 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в центральном районе Кёльна (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), правоохранительные органы перекрыли район происшествия. Об этом сообщила местная газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Как указала кёльнская полиция, инцидент произошел на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе.
Газета Express со ссылкой на представителя правоохранительных органов проинформировала, что взрыв раздался около 05:50 по местному времени (06:50 мск). Как отметили очевидцы, после взрыва начался пожар, однако пожарные указали, что к моменту прибытия на место происшествия тушить ничего уже не требовалось.
По предварительным данным, никто не пострадал. «Мы оцепили район, расследование продолжается», — прокомментировали изданию инцидент в полиции.
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