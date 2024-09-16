Маск обратил внимание, что покушаются на Трампа, а не на Харрис
11:32 16.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Илон Маск прокомментировал второе покушение на Дональда Трампа. Предприниматель отметил, что никто не пытается убить Джо Байдена или Камалу Харрис.
В публикации в своей соцсети Х бизнесмен добавил, что «никто и не будет этого делать».
Покушение на Дональда Трампа произошло возле его гольф-клуба во Флориде. Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Затем мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. У клуба правоохранители обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Американские власти расценивают это как попытку покушения на кандидата в президенты. По данным СМИ, задержанный — 58-летний Райан Уэсли Раут. "Говорит Москва"
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