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ВСУ потеряли до 350 военных на курском направлении за сутки

14:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили до 350 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе 2 танка и 11 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, 3 миномета, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей», — сказали в ведомстве.

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