ВСУ потеряли до 350 военных на курском направлении за сутки
14:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили до 350 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе 2 танка и 11 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, 3 миномета, 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 15:00 16.09.2024
- Глава МИД Польши посоветовал Киеву лишать гражданства за уклонение от мобилизации
- 14:32 16.09.2024
- ВС РФ поразили аэродром ВСУ, цех по производству беспилотников и 4 склада их хранения
- 14:12 16.09.2024
- Атомоходы «Император Александр III» и «Красноярск» осуществили подледный переход в Арктике
- 13:32 16.09.2024
- Обвинения США в адрес российских СМИ безумны — Песков
- 13:30 16.09.2024
- Стартовали продажи умного терморегулятора от Сбера
- 13:20 16.09.2024
- ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области
- 13:05 16.09.2024
- Никто не должен атаковать атомные электростанции — глава МАГАТЭ о Курской АЭС
- 13:00 16.09.2024
- Сийярто связал предполагаемое покушение на Трампа с кампанией против борцов с миграцией
- 12:32 16.09.2024
- Около 60 мигрантов напали на охотников во Франции — ТВ
- 12:20 16.09.2024
- Суд в Новосибирске назначил 13 лет колонии заложившему бомбу в здание военкомата
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать