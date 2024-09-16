Глава МИД Польши посоветовал Киеву лишать гражданства за уклонение от мобилизации
15:00 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал властям Украины присмотреться к примеру стран, которые лишают гражданства за уклонение от исполнения воинского долга.
«Мне сказали, пожалуйста, вы можете проверить это, что если не явиться на ежегодные учения резервистов в Швейцарии или даже, наверное, в Финляндии, есть опасность лишиться гражданства. Есть системы [побуждения граждан к исполнению воинского долга], как вы знаете», — заявил глава польской дипломатии в интервью изданию «Европейская правда». По его словам, Киеву также необходимо создавать материальную мотивацию для находящихся в странах ЕС граждан Украины с тем, чтобы привлечь их к службе в ВСУ.
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