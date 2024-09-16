Покушения на Трампа говорят о тенденции к насилию в американской политике — CNN
18:40 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа свидетельствуют о тенденции к насилию в американской политике. Такое мнение выразила телекомпания CNN.
По ее мнению, такие инциденты во время предвыборной кампании говорят о «скрытой тенденции к насилию», которое только усугубляется легкой доступностью американцев к огнестрельному оружию. CNN указывает, что такие события во время президентской гонки могут завести страну еще дальше «по темному пути».
НОВОСТИ
- 19:20 16.09.2024
- У стран НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в альянс — Столтенберг
- 18:00 16.09.2024
- Поддержка Киева «столько, сколько потребуется», не соответствует реальности конфликта — WP
- 17:45 16.09.2024
- Компания СберМедИИ подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества
- 17:32 16.09.2024
- Товарооборот РФ и Египта вырос на 16% в 2023 г. — Минпромторг
- 17:12 16.09.2024
- У Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но он не поставлял их йеменским хуситам — президент
- 17:00 16.09.2024
- В двух районах Курской области принято решение об обязательной эвакуации — губернатор
- 16:32 16.09.2024
- Несколько ракет были выпущены из Ливана по Израилю
- 16:12 16.09.2024
- Дания дополнительно передаст Киеву F-16 до конца года
- 16:00 16.09.2024
- Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих — указ
- 15:32 16.09.2024
- Ввод многоквартирного жилья в РФ по итогам 2024 года немного снизится — Хуснуллин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать