Покушения на Трампа говорят о тенденции к насилию в американской политике — CNN

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа свидетельствуют о тенденции к насилию в американской политике. Такое мнение выразила телекомпания CNN.

По ее мнению, такие инциденты во время предвыборной кампании говорят о «скрытой тенденции к насилию», которое только усугубляется легкой доступностью американцев к огнестрельному оружию. CNN указывает, что такие события во время президентской гонки могут завести страну еще дальше «по темному пути».