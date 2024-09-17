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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями

09:00 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской и один над Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — говорится в сообщении.

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