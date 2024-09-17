В РФ объем выданных потребительских кредитов за месяц сократился почти на 10%

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем выданных в РФ потребительских кредитов в августе 2024 года составил 544,4 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,2% (в июле 2024 г. — 599,7 млрд руб.). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

Также в августе 2024 года по сравнению с июлем 2024 года снизилось количество выданных потребкредитов, которое составило 3,3 млн. За месяц данный показатель сократился на 2,4% (в июле 2024 года — 3,38 млн).

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в августе 2024 года был отмечен в Москве (47,4 млрд руб.), Московской области (36 млрд руб.), Санкт-Петербурге (20,6 млрд руб.), Краснодарском крае (19,8 млрд руб.) и Свердловской области (17 млрд руб.).

По данным НБКИ, динамика сокращения объемов выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Татарстане (минус 18%), Нижегородской области (минус 15,8%), Башкирии (минус 13,3%), а также в Воронежской (минус 12,7%) и Ленинградской (минус 12,7%) областях. Единственными регионами из топ-30, в которых был отмечен небольшой рост объемов выданных потребкредитов, стали Дагестан (плюс 1%) и Санкт-Петербург (плюс 0,2%). В Москве данный показатель за месяц снизился на 10,4%.