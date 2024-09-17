Курс юаня на открытии торгов Мосбиржи вырос до 12,93 руб.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 1 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,93 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:04 мск юань ускорил рост и находился на отметке 12,95 руб. (+3 коп.).