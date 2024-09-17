Курс юаня на открытии торгов Мосбиржи вырос до 12,93 руб.
11:05 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 1 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,93 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:04 мск юань ускорил рост и находился на отметке 12,95 руб. (+3 коп.).
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