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НОВОСТИ

Число детей иностранцев в классах российских школ рекомендовали ограничить

09:32 18.09.2024 Источник: Известия

Минпросвещения рекомендовало принимать в класс не более трех детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Об этом говорится в разосланных ведомством в регионы документах. В Госдуме также получили ответ министерства. В нем ведомство отметило, что большое число таких учеников негативно отражается на образовательном процессе.

В учебных заведениях подтвердили, что уже используют эти рекомендации.  "Известия"

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