Человечество погибнет, если не освоит космос, уверен Маск

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Илон Маск предупредил о гибели человечества при неосвоении космоса. По мнению американского предпринимателя, людям необходимо научиться перемещаться между планетами.

«В конце концов, Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Либо мы станем цивилизацией, которая путешествует в космосе, либо погибнем», — написал основатель Tesla в соцсети Х. "Говорит Москва"