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НОВОСТИ

Человечество погибнет, если не освоит космос, уверен Маск

10:00 18.09.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Илон Маск предупредил о гибели человечества при неосвоении космоса. По мнению американского предпринимателя, людям необходимо научиться перемещаться между планетами.

«В конце концов, Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и уничтожит всю жизнь. Либо мы станем цивилизацией, которая путешествует в космосе, либо погибнем», — написал основатель Tesla в соцсети Х.  "Говорит Москва"

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