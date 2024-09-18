Пашинян считает, что ОДКБ создала угрозы для суверенитета Армении

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения заморозила участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку эта структура создала угрозы для суверенитета республики. Такую позицию изложил на 2-м Армянском глобальном саммите премьер-министр Никол Пашинян.

«ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету», — считает он.