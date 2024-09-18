КНР защитит свои интересы, если США разместят ракеты в Японии — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай требует от США отказаться от планов размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории Японии и будет твердо защищать свои интересы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты отказались от плана размещения [ракетных вооружений в Японии], — подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как Пекин оценивает соответствующие намерения Вашингтона. — Китай будет внимательно следить за ситуацией, мы решительно защитим свои интересы в сфере безопасности».