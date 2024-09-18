До 10% смертей пациентов могут быть связаны с ошибками диагностики — Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефекты в диагностике могут быть причиной 10% смертей пациентов в мире, каждый двадцатый пациент поликлиники сталкивается с дефектами в диагностике. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До 10% смертей пациентов так или иначе могут быть сопряжены <…> [с ситуацией], где были те или иные дефекты [в диагностике] — это международные цифры, поэтому ссылаться на них в данной ситуации вполне является уместным», — сказал Мурашко на лекции о безопасности пациентов в Российском университете медицины Минздрава России.