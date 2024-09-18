ОДКБ рассматривает Армению как равноправного партнера, готова к диалогу — генсек

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по-прежнему рассматривает Армению как равноправного партнера и готова к диалогу по всем вопросам. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью общественно-политическому изданию «Союзники. ОДКБ».

«Как вы знаете, в указанных мероприятиях (учениях ОДКБ — прим. ТАСС) не принимали участие представители Армении. Тем не менее мы по-прежнему рассматриваем Армению в качестве равноправного партнера в формате организации, готовы к диалогу с коллегами из Еревана по всему спектру актуальных вопросов», — отметил он.