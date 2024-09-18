ОДКБ рассматривает Армению как равноправного партнера, готова к диалогу — генсек
12:32 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по-прежнему рассматривает Армению как равноправного партнера и готова к диалогу по всем вопросам. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью общественно-политическому изданию «Союзники. ОДКБ».
«Как вы знаете, в указанных мероприятиях (учениях ОДКБ — прим. ТАСС) не принимали участие представители Армении. Тем не менее мы по-прежнему рассматриваем Армению в качестве равноправного партнера в формате организации, готовы к диалогу с коллегами из Еревана по всему спектру актуальных вопросов», — отметил он.
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