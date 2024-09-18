Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня на Мосбирже в среду превышал 13 руб. впервые с 18 апреля 2024 года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:54 мск, юань рос на 0,94% — до 13,0025 руб.

К 16:58 мск юань замедлил рост и находился на уровне 12,9815 руб. (+0,77%).