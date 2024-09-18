Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей
17:12 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс юаня на Мосбирже в среду превышал 13 руб. впервые с 18 апреля 2024 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 16:54 мск, юань рос на 0,94% — до 13,0025 руб.
К 16:58 мск юань замедлил рост и находился на уровне 12,9815 руб. (+0,77%).
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