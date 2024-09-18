Эмбарго на импорт сельхозпродукции из стран Запада продлено сразу на два года
21:01 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введенное в 2014 году эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада продлено впервые сразу на два года — с 1 января 2025-го по 31 декабря 2026-го. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации“, — говорится в тексте документа.
Новым указом эмбарго продлевается сразу на два года, тогда как прежде дополнительный срок действия такой меры действовал не более года.
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