Путин: Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких зарплат

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика должна быть экономикой высоких зарплат и квалифицированных кадров. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с избранными губернаторами.

«Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления нашего суверенитета», — сказал глава государства.