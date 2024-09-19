Пресечен канал нелегальной миграции из Африки в Европу — ФСБ
11:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал нелегальной миграции из Африки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 млн рублей», — сообщили в ЦОС. Организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы.
«В настоящее время организатор и пять активных участников указанной группы задержаны», — добавили в ФСБ, в отношении них проводятся следственные действия, им избраны меры пресечения.
НОВОСТИ
- 11:32 19.09.2024
- Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
- 11:20 19.09.2024
- Проект по поставкам польской электроэнергии Украине фактически заморожен — источник
- 11:00 19.09.2024
- Венгрия присоединится к запросу Нидерландов о выходе из миграционного пакта ЕС — министр
- 10:32 19.09.2024
- Юань 10 месяцев занимает четвертое место по популярности в международных расчетах — SWIFT
- 10:20 19.09.2024
- Спрос на инженеров пусконаладочных работ за год вырос в РФ на 80%, на механиков — на 64%
- 10:05 19.09.2024
- 2,96 млн микрозаймов было выдано в августе 2024 года — НБКИ
- 10:00 19.09.2024
- Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина не раскаялся в содеянном
- 09:32 19.09.2024
- Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля
- 09:20 19.09.2024
- США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ — источник
- 09:18 19.09.2024
- Сбер: Зеленые технологии – одно из перспективных направлений для женской карьеры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать