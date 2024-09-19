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Пресечен канал нелегальной миграции из Африки в Европу — ФСБ

11:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла канал нелегальной миграции из Африки в страны Евросоюза. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«По версии следствия, в состав межрегиональной организованной преступной группы входили этнические украинцы, нигерийцы, а также граждане России. Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 млн рублей», — сообщили в ЦОС. Организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы.

«В настоящее время организатор и пять активных участников указанной группы задержаны», — добавили в ФСБ, в отношении них проводятся следственные действия, им избраны меры пресечения.

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