ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и танк — МО РФ
15:00 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении свыше 300 военных, а также один танк. Кроме того, были уничтожены три украинские понтонные переправы, сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 7 автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы», — сказали в военном ведомстве.
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