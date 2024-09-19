Климатические изменения грозят новыми болезнями и ростом смертности — представитель ВОЗ
15:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изменение климата грозит человечеству возникновением новых заболеваний и ростом смертности, особенно среди пожилых людей. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на конференции «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».
«Возникают новые вызовы. Одним из таких вызовов являются климатические изменения, которые оказывают прямое воздействие на здоровье человека. Мы видим, что такие климатические и погодные явления как экстремальная жара, засуха, лесные пожары, наводнения по пожары создают риски для возникновения заболеваний и увеличения количества смертей. Как пример, за последние 20 лет количество смертей, связанных с жарой, среди людей в возрасте старше 65 лет увеличилось», — сказал он.
Представитель ВОЗ обратил внимание на рост распространенности неинфекционных заболеваний: онкологии, инфарктов, инсультов, сахарного диабета. Именно они сегодня являются причиной 74% смертей во всем мире, подчеркнул Бердыклычев.
Вместе с тем он отметил, что риск возникновения «новых вирусов, патогенов, способных вызывать эпидемии и пандемии до сих пор сохраняется». «Это реалии наших дней», — добавил представитель ВОЗ.
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