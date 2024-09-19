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НОВОСТИ

ЕС готов выделить 10 млрд евро пострадавшим от наводнения странам Центральной Европы

20:35 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделит 10 млрд евро на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы. Об этом сообщила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы вместе обсуждали, что мы должны пойти дальше, говоря о [задействовании] максимально эластично и быстро Фонда сплочения. <…> 10 млрд евро можно будет использовать из Фонда сплочения для стран, охваченных наводнением», — заявила она перед прессой после переговоров во Вроцлаве с премьерами Польши, Словакии, Чехии Дональдом Туском, Робертом Фицо, Петром Фиалой и канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Трансляцию выступления политиков вел телеканал TVP Info.

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