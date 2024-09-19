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Источник ТАСС рассказал о том, сколько всего человек было задержано по делу о стрельбе у офиса Wildberries

22:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы были задержаны 27 человек. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который прошел в Басманном суде по избранию меры пресечения для одного из обвиняемых.

«Вчера задержали и допросили 13 человек, сегодня — 14. Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

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