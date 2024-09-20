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НОВОСТИ

В Одессе снесут памятник Пушкину

09:20 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная администрация Одесской области подписала распоряжение о демонтаже памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Одессы.

«Подписано распоряжение о его сносе, мы его (памятник Пушкину — прим. ТАСС) будем сносить», — сказал глава администрации региона Олег Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов высказался категорически против сноса монумента русскому поэту, поскольку он является историческим и культурным достоянием. Труханов напомнил, что памятник был создан и установлен на средства, собранные одесситами.

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