В ДНР за пять дней произошло 750 природных пожаров, сгорели 24 дома

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС РФ зафиксировало 750 природных пожаров на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие пять дней, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«За 5 дней на территории ДНР произошло свыше 750 возгораний, 83 очага природных пожаров перешли на жилые строения. Огонь уничтожил 24 жилых дома и свыше 4 тыс. гектаров сухостоя», — сказали в ведомстве.