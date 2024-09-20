0
0
41
НОВОСТИ

Кремль считает абсурдной идею Польши пересмотреть статус Крыма — Песков

14:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести повторный референдум о статусе региона, абсурдно. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса, — оценил представитель Кремля. — Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:32 20.09.2024
Отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ у Нового Пути и Медвежьего
0
108
13:20 20.09.2024
Каждый четвертый ребенок в РФ воспитывается в многодетной семье
0
117
13:05 20.09.2024
ВСУ за сутки потеряли более 370 военных на курском направлении — МО РФ
0
150
13:00 20.09.2024
ВВС США целенаправленно сокращают число соискателей среди белых мужчин — СМИ
0
159
12:32 20.09.2024
Уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП впервые с 1960-х годов
0
193
12:20 20.09.2024
В ДНР за пять дней произошло 750 природных пожаров, сгорели 24 дома
0
201
12:05 20.09.2024
Один беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, второй сбит в воздухе
0
226
12:00 20.09.2024
Киев сегодня утром возглавлял список самых загрязненных городов в мире
0
223
11:32 20.09.2024
Белорусские танкисты пройдут обучение на российском полигоне Мулино
0
250
11:20 20.09.2024
Власти Тайваня утверждают, что взорвавшиеся пейджеры не производились на острове
0
252

Возврат к списку