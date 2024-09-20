Кремль считает абсурдной идею Польши пересмотреть статус Крыма — Песков
14:00 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести повторный референдум о статусе региона, абсурдно. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса, — оценил представитель Кремля. — Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то».
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