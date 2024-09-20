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НОВОСТИ

Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 15,3 тыс. военных — МО РФ

14:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 300 военных и 124 танка за время боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий», — сообщили в министерстве.

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