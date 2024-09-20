Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 15,3 тыс. военных — МО РФ
14:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 300 военных и 124 танка за время боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий», — сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 15:32 20.09.2024
- 53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ
- 15:12 20.09.2024
- Дефицит бюджета Украины на следующий год составит 19,4% ВВП
- 15:00 20.09.2024
- Численность занятых женщин в РФ составляет 36,5 млн — Котяков
- 14:41 20.09.2024
- Киноплатформа "Москино" помогает организовать съемки в столице — Собянин
- 14:12 20.09.2024
- Еврокомиссия предоставит Украине кредит в 35 млрд евро
- 14:00 20.09.2024
- Кремль считает абсурдной идею Польши пересмотреть статус Крыма — Песков
- 13:32 20.09.2024
- Отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ у Нового Пути и Медвежьего
- 13:20 20.09.2024
- Каждый четвертый ребенок в РФ воспитывается в многодетной семье
- 13:05 20.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли более 370 военных на курском направлении — МО РФ
- 13:00 20.09.2024
- ВВС США целенаправленно сокращают число соискателей среди белых мужчин — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать