53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ
15:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В течение недели в плен сдались 53 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих», — указали в ведомстве.
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