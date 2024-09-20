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НОВОСТИ

53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ

15:32 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В течение недели в плен сдались 53 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих», — указали в ведомстве.

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