53 военных ВСУ сдались в плен за неделю — Минобороны РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В течение недели в плен сдались 53 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих», — указали в ведомстве.