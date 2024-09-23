Научная инфраструктура РФ в ближайшие 5-8 лет станет лучшей в мире — Ковальчук

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследовательская инфраструктура России в ближайшие 5-8 лет станет лучшей в мире, сказал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в ближайшие 5-8 лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру», — сказал Ковальчук, обращаясь к российскому лидеру.