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НОВОСТИ

Научная инфраструктура РФ в ближайшие 5-8 лет станет лучшей в мире — Ковальчук

15:00 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследовательская инфраструктура России в ближайшие 5-8 лет станет лучшей в мире, сказал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в ближайшие 5-8 лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру», — сказал Ковальчук, обращаясь к российскому лидеру.

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