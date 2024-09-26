Зеленский изучает возможность проведения президентских выборов в следующем году - The Economist

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность провести в следующем году выборы главы государства для того, чтобы попытаться укрепить свою власть. С таким утверждением выступил британский журнал The Economist.

Он не привел источника своей информации. Как говорится в статье, Зеленский может решиться на этот шаг, даже несмотря на то что в прошлом году основные политические силы в стране договорились не проводить выборов до конца боевых действий.