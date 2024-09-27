0
0
203
НОВОСТИ

В Крыму задержали агентов спецслужб Украины, передававших данные о защите Крымского моста

10:05 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два агента украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста, задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 27.09.2024
Энергопотребление в ЕЭС России без учета високосного года выросло на 3,7%
0
22
12:00 27.09.2024
Кобахидзе назвал детским поведение администрации Байдена, отменившей приглашение на ужин
0
22
11:48 27.09.2024
Глинка и Моцарт: какую музыкальную программу представит ВДНХ в октябре
0
66
11:32 27.09.2024
Запасов нефти на арктическом шельфе России хватит на 32 года, газа — на 130 лет — Цивилев
0
109
11:20 27.09.2024
Два человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
0
121
11:05 27.09.2024
Зеленский покинет Вашингтон без разрешения на удары вглубь РФ западным оружием — The Times
0
141
11:00 27.09.2024
Сербия безоговорочно поддерживает территориальную целостность Грузии — МИД
0
154
10:32 27.09.2024
Маск считает, что Китай обогнал США по производственным мощностям
0
202
10:20 27.09.2024
Сигэру Исиба избран главой правящей партии Японии и станет новым премьером страны
0
217
10:00 27.09.2024
Гибель детей под Красноярском связана с отравлением неизвестным препаратом от насекомых
0
207

Возврат к списку