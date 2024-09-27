В Крыму задержали агентов спецслужб Украины, передававших данные о защите Крымского моста

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два агента украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста, задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне», — говорится в сообщении.