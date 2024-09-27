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Фрегат «Адмирал Исаков» спустили на воду в Петербурге

13:05 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» спущен на воду на «Северной верфи» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге в присутствии главкома ВМФ РФ Александра Моисеева, передает корреспондент ТАСС.

«Фрегат „Адмирал Исаков“ является четвертым кораблем в серии. Фрегаты данного проекта на практике подтвердили все заложенные в них характеристики, эти многоцелевые корабли способны решать задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне мирового океана. Фрегаты проекта 22350 оснащены самыми современными образцами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием», — сказал Моисеев.

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