Фрегат «Адмирал Исаков» спустили на воду в Петербурге

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Исаков» спущен на воду на «Северной верфи» (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге в присутствии главкома ВМФ РФ Александра Моисеева, передает корреспондент ТАСС.

«Фрегат „Адмирал Исаков“ является четвертым кораблем в серии. Фрегаты данного проекта на практике подтвердили все заложенные в них характеристики, эти многоцелевые корабли способны решать задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне мирового океана. Фрегаты проекта 22350 оснащены самыми современными образцами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием», — сказал Моисеев.