Американские военные начнут покидать часть баз в Ираке в ноябре после выборов президента США - СМИ

13:19 Источник: Интерфакс

Американские вооруженные силы начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада после ноябрьских президентских выборов в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой иракских правительственных чиновников.

Части американских вооруженных сил будут перемещены на базу Харир в Эрбиле в иракском Курдистане. Этот шаг является частью соглашения с иракским правительством, о котором США объявили в пятницу.

В пятницу США объявили о заключении соглашения с иракским правительством о завершении миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке.