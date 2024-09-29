Американские военные начнут покидать часть баз в Ираке в ноябре после выборов президента США - СМИ
13:19 29.09.2024 Источник: Интерфакс
Американские вооруженные силы начнут покидать авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада после ноябрьских президентских выборов в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой иракских правительственных чиновников.
Части американских вооруженных сил будут перемещены на базу Харир в Эрбиле в иракском Курдистане. Этот шаг является частью соглашения с иракским правительством, о котором США объявили в пятницу.
В пятницу США объявили о заключении соглашения с иракским правительством о завершении миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Ираке.
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