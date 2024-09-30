11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сможет достичь всех намеченных целей, поскольку именно на ее стороне правда. Убежденность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с годовщиной воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии.

«Правда на нашей стороне! Все намеченные цели будут достигнуты!» — подчеркнул глава государства, выразив благодарность всем россиянам, включившимся в восстановление освобожденных территорий.