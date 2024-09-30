РФ сможет пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в состоянии пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период ее низкой стоимости. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.

«Мы переживем любые цены», — отметил он.

«Вы знаете, я хочу сказать, что в целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%», — сказал он, комментируя утверждение, что Россия не сможет справиться с длительным периодом низких цен.