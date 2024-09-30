ВС РФ освободили Нелеповку в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.