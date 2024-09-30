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Риски начала большой войны на Ближнем Востоке весьма высокие — Песков

13:32 30.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль оценивает риски начала большой войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы как весьма высокие. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как весьма высокие», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски начала большой войны в регионе после убийства генерального секретаря «Хезболлах».

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